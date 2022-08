Ein 30-Jähriger ist laut Polizei bei einem Raub in der Mannheimer Neckarstadt-West verletzt worden. Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr wurde das spätere Opfer zwischen dem Parkplatz Alter Bahnhof und dem angrenzenden Lebensmitteldiscounter in der Dammstraße von drei Unbekannten angesprochen. Einer der drei Täter zog sofort ein Messer und verlangte von dem 30-Jährigen, seine Wertgegenstände herauszurücken. Gleichzeitig schlug ein weiterer Täter den Mann gegen seinen Hinterkopf. Nach einem Handgemenge entrissen die drei Täter ihrem Opfer seinen schwarzen Rucksack. Als der Attackierte in Richtung des Discounters flüchtete, verfolgten ihn die Täter, verschwanden dann aber in Richtung Kurpfalzbrücke. Der leichtverletzte 30-Jährige kam vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Sehr vage Täterbeschreibung

Bisher liegt nur eine sehr vage Beschreibung der Täter vor. Das Opfer konnte bisher nur angeben, dass diese eine dunkle Hautfarbe hatten. Zur Tatzeit hielten sich im Bereich des Alten Messplatzes und des Alten Bahnhofs zahlreiche Personen auf, die möglicherweise „nur“ ein Gerangel zwischen mehreren Personen sahen und zunächst nicht mit einem Raub in Verbindung brachten. Das Opfer selbst spricht kaum Deutsch, eine Verständigung war nur in englischer und französischer Sprache möglich, so die Polizei. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Gesicherte Spuren würden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0621 174-4444 entgegen.