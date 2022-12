Zwei Raubdelikte haben die Polizei in Ludwigshafen an den Weihnachtsfeiertagen beschäftigt. In beiden Fällen wurden die Opfer mit einem Messer bedroht.

Der erste Fall hat sich der Polizei zufolge in der Innenstadt abgespielt. Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr befanden sich ein 22-jähriger Ludwigshafener und ein 50-jähriger Mannheimer in einem Wohnhaus in der Wredestraße. Der 22-Jährige zählte ein Bündel Bargeld. Daraufhin nahm der 50-Jährige 40 Euro aus der Hand des 22-Jährigen an sich. Als dieser sein Geld zurückverlangte, bedrohte der Mannheimer ihn mit einem Messer. Dann verschwand der Räuber aus der Wohnung, stellte sich wenig später aber auf der Polizeidienststelle. Weil er einräumte, Kokain konsumiert zu haben, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 50-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Raubes.

In einer Bar in der Innenstadt hat sich nach Polizeiangaben der zweite Fall ereignet. Gegen 5.50 Uhr am Sonntagmorgen befand sich ein 34-Jähriger in der Gaststätte in der Bahnhofstraße. Daraufhin betrat ein bislang Unbekannter das Lokal und fragte, ob jemand Geld wechseln könne. Der 34-Jährige holte daraufhin rund 450 Euro aus seiner Jackentasche, die ihm der Unbekannte aus der Hand riss. Als der 34-Jährige den Räuber zur Rede stellen wollte, zog dieser ein Messer und sagte: „Soll ich dir Probleme machen?“ Der flüchtige Unbekannte ist laut Polizei etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hat dunkle Haare und trug eine weiß-blau-schwarz karierte Jacke. Die Kriminalpolizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Raubes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.