Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Raub auf offener Straße aufgenommen. In der Nacht zum Dienstag waren ein 65-Jähriger und eine 50-Jährige gegen 1.15 Uhr zu Fuß in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße im Hemshof unterwegs, als sie von zwei Männern überholt wurden. Die beiden Unbekannten kamen ihnen wenig später wieder entgegen und überholten sie erneut, wobei einer der Beiden der 50-Jährigen die Handtasche von der Schulter riss. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Hartmannstraße. Sie sind zirka 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Beide haben einen Vollbart und trugen dunkle Kleidung. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.