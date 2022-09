Das Amtsgericht Mannheim hat am Mittwoch einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen mit Ludwigshafener Wohnsitz in Vollzug gesetzt. Der Mann hatte laut Polizei bereits im Juli eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei Angestellten eines Lokals in den T-Quadraten in der Innenstadt. Bei dieser habe der Beschuldigte einen 52-Jährigen mit einem Kombi-Ascher, ein stehender Müllbehälter mit aufsitzendem Aschenbecher, derart am Oberkörper verletzt, dass dieser notärztlich versorgt werden musste und mehrere Wochen arbeitsunfähig war. Einen ebenfalls 30-Jährigen griff er laut Bericht mit einem Faustschlag gegen die Brust an und entriss diesem zwei Goldketten im Wert von 1100 Euro, die das Opfer um den Hals trug. Anschließend flüchtete der Täter. Nach intensiven Ermittlungen habe die Staatsanwaltschaft nun einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. In der Folge durchsuchten Ermittler in Ludwigshafen am Montag die Wohnung des Beschuldigten. Dieser stellte sich am Dienstag bei einer Polizeiwache in Ludwigshafen. Die Ermittlungen dauern an.