Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend das Opfer eines Raubs geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Jugendliche gegen 18.20 Uhr in der Ernst-Reuter-Siedlung im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt von zwei Tätern niedergeschlagen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der 18-Jährigen sich mit den beiden jungen Männern getroffen hatte. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es dann zum Raub. Die beiden Tatverdächtigen erbeuteten von dem 18-Jährigen eine Musikbox, nachdem sie ihn niedergeschlagen hatten, und flüchteten in Richtung Maudacher Straße. Hier stiegen sie in einen Linienbus ein. Bei ihrer Fahndung konnten die Polizisten den Bus aber rasch ausfindig machen und die beiden Verdächtigen festnehmen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Raubs eingeleitet.