Zwei mit ungeladener Schreckschusswaffe und Messer bewaffnete Täter haben am Sonntagabend gegen 23 Uhr in einer Bar in der Oberstraße (Mundenheim) einen Gast sowie eine Angestellte bedroht und Bargeld aus der Kasse genommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, flohen die beiden anschließend zu Fuß, konnten in der Nähe des Ludwigshafener Hauptbahnhofs aber von Einsatzkräften kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Beide Männer, ein 32-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und ein 31-Jähriger aus Baden-Württemberg, seien dann am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Laut Mitteilung hat dieser einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes erlassen.