Die Polizei ermittelt wegen eines Raubüberfalls in Oggersheim. Über Notruf teilte ein 61-jähriger Mitarbeiter einer Firma der Polizei mit, dass er in der Nacht zum Freitag von zwei Unbekannten in einer Lagerhalle in der Rheinhorststraße überfallen worden sei. Während er seinen Lieferwagen (Fiat Ducato) beladen wollte, hätten ihn zwei Täter zu Boden geschlagen. Anschließend hätten die Räuber ihn mit einem Messer bedroht und Pakete aus dem Wagen gestohlen. Dann seien sie mit ihrer Beute geflüchtet. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Beide trugen dunkle Trainingsanzüge mit Kapuze und einen Mundschutz. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.