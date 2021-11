Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Brunckstraße (Friesenheim) am Mittwoch sucht die Polizei Zeugen. Als die Kassiererin um 22.10 Uhr die Eingangstür abschließen wollte, kamen laut Polizei zwei Männer mit Pistolen auf sie zu und forderten Geld. Weil die Einnahmen schon im Tresor waren, nahmen die Täter zwölf Dosen eines Spirituosen-Mischgetränks sowie mehrere Schokoladenpackungen im Gesamtwert von knapp 100 Euro mit. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb unverletzt. Der eine Täter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haare und trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke, eine Schirmmütze und einen schwarzen Mundschutz. Der andere Täter ist etwa 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke sowie einen weißen Mundschutz. Eine Zeugin hat kurz nach Erlöschen des Lichts in der Tankstelle gesehen, wie ein älterer weißer Kastenwagen aus dem hinteren Bereich der Tankstelle auf die Brunckstraße fuhr. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.