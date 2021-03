Ein Unbekannter hat am Montagabend kurz nach 21 Uhr den Netto-Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße in der Innenstadt überfallen und laut Polizei rund 1000 Euro erbeutet. Der Mann bedrohte eine Kassiererin mit einer Schusswaffe. Ihm gelang es, die Kasse zu öffnen und daraus Geld zu entnehmen. Der Räuber sei zu Fuß mit der Beute geflüchtet. Eine Fahndung blieb erfolglos, obwohl Bilder einer Überwachungskamera vorliegen, die laut Polizei noch ausgewertet werden. Die Kassiererin habe einen Schock erlitten.

Wer hat verdächtiges beobachtet?

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat laut Polizei eine normale Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße OP-Maske. Auffällig waren der dunkle Schnauzbart und die buschigen Augenbrauen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773 entgegen.