Zwei maskierte Männer haben laut Polizei in der Nacht auf Dienstag zwischen 1.30 und 2.30 Uhr die Angestellte eines Cafés in der Jakob-Binder-Straße ( Hemshof) bedroht. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Einer der Männer nahm den Geldbeutel der Servicekraft an sich. Danach flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie waren dunkel gekleidet. Die Höhe der Beute ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.