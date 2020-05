Am Oggersheimer Begütenweiher ist es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem Raubüberfall gekommen. Laut Polizei attackierten drei Tatverdächtige, die zu einer größeren Gruppe gehörten, zwei 19-Jährige mit Schlägen und Tritten. Einem der 19-Jährigen gelang es, davonzulaufen und die Polizei zu verständigen. Daraufhin nahmen die bisher unbekannten Täter mehrere Wertgegenstände der beiden jungen Männer an sich und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei kontrollierte bei einer Fahndung mehrere Personen. Ob es sich dabei um die Täter handelt, wird derzeit ermittelt.