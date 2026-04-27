Ein 53-Jähriger hat in Mannheim eine Seniorin überfallen und sie dabei schwer verletzt. Der Täter stahl Bargeld und eine EC-Karte, mit der er später weiteres Geld vom Konto seines Opfers abhob.

Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das örtliche Polizeipräsidium mitteilen, soll der Mann die 86-jährige bereits am Dienstag, 21. April, zwischen 11 und 12 Uhr von einem Supermarkt im Quadrat R1 aus bis zu ihrem Wohnhaus in Q3 verfolgt haben. Die Seniorin, die sich mithilfe eines Rollators fortbewegte, bemerkte den Mann zunächst nicht. Zu Hause angekommen, ließ sich die 86-Jährige von ihm die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufhalten. Der 53-Jährige folgte ihr in den Hausflur, stieß sie dort zu Boden, nahm den Geldbeutel aus ihrer Handtasche und ließ die Rentnerin schwer verletzt zurück. In dem Portemonnaie befanden sich etwa 300 Euro Bargeld sowie mehrere Karten, darunter die EC-Karte mitsamt einer notierten PIN.

Kurz darauf hob der Mann laut Polizei mit der Karte mehrfach Geld ab und erbeutete so weitere 800 Euro. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall mehrere Knochenbrüche und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim führten zu dem 53-Jährigen, den Polizeikräfte am vergangenen Freitag festnahmen. Am Samstag erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen schweren Raubs und Computerbetrugs. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.