Zwei Männer sind am Osterwochenende in Ludwigshafen auf offener Straße überfallen und beraubt worden. Ein Opfer wurde mit Pfefferspray im Gesicht verletzt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstagabend wurde ein 17-Jähriger gegen 23 Uhr auf einem Fußweg zwischen dem Parkplatz in der Jägerstraße und der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Mitte) von zwei Männern überfallen. Dabei wurde der Jugendliche der Polizei zufolge von einem Täter von hinten festgehalten, während der zweite Angreifer das Mobiltelefon sowie die Geldbörse des 17-Jährigen an sich nahm. Im Anschluss wurde dem Jugendlichen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Polizei sucht zwei Männer, die beide zirka 1,70 Meter groß und von normaler Statur sind, sie trugen dunkle Kleidung.

Bereits in der Nacht zum Samstag wurde gegen 2 Uhr ein 48-Jähriger in der Seilerstraße (Hemshof) beraubt. Der Mann war auf dem Weg von einer Kneipe nach Hause, als er ebenfalls von zwei Männern angegriffen wurde. Die Täter sollen laut Polizei dem Geschädigten das in seiner Jacke verstaute Bargeld abgenommen haben. Beide Täter sollen 1,60 bis 1,70 Meter groß und blond sein, sie trugen dunkle Jacken. Ein Täter trug Jogginghosen, der zweite eine blaue Jeans. Hinweise zu beiden Raubüberfällen unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.