Aus der Gartenstadt erreicht uns ein Hinweis auf eine – so der Hinweisgeber – „regelrechte Rattenplage“. Was ist da dran? Die Stadtverwaltung bestätigt: Es gibt dort ein Problem in der Nähe eines Supermarkts. Gegenmaßnahmen seien bereits ergriffen worden. Im Kampf gegen Rattenplagen seien aber auch die Bürger gefragt, denn daran, dass an manchen Stellen plötzlich viele der unbeliebten Nager vorkämen, seien meist Menschen nicht ganz unschuldig. Gleichzeitig betont die Verwaltung: „Von einem starken Rattenbefall kann in Ludwigshafen nicht ausgegangen werden.“

Unseren ausführlichen Bericht über den Fall in der Gartenstadt und Empfehlungen der Stadt zur Vermeidung von Rattenplagen können Sie hier lesen.