Gibt es eine Rattenplage am Danziger Platz in der Innenstadt? Nach Auffassung der SPD ist das schon seit längerer Zeit der Fall. Auf Antrag der Genossen verabschiedete der Ortsbeirat Süd daher am Mittwochabend einstimmig einen Beschluss, der die Stadtverwaltung dazu auffordert, dem Problem nachzugehen.

„Gehen dort regelrecht spazieren“

In einem ungepflegten Bereich unter einem Gestrüpp im Umfeld der Unterführung tummelten sich Hunderte Ratten, schilderte Margot Steeger von der SPD ihre Beobachtungen. „Die Ratten gehen dort regelrecht spazieren. Die sind ganz zahm und lassen sich sogar füttern“, berichtete sie bei der Sitzung im Rathaus. Wilde Müllablagerungen begünstigten die Ausbreitung der Tiere. Dagegen müsse die Stadt schleunigst etwas unternehmen, forderte sie. Laut Verwaltung hat es in der Vergangenheit keine größere Beschwerden gegeben. Im Mai sei lediglich einem Hinweis auf der Mängelmelder-App über Ratten am Spielplatz nachgegangen worden, hieß es in der Stellungnahme zum SPD-Antrag. Eine Fachfirma habe daher Rattenköder ausgelegt.