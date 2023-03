Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ratten in der Küche – die Friesenheimer Hausbesitzerin Petra Bitter ekelt sich vor den ungebetenen Gästen, die vom benachbarten Abrissgrundstück in der Friedrich-Profit-Straße kommen. Den Grund für die Rattenplage sieht Bitter in der Vermüllung gegenüber dem BASF-Tor 5.

Mit offenen Augen und nacktem Schwanz klemmt am Morgen des 27. März ein Rattenmännchen in der Falle von Petra Bitter: Das Quietschen und Scharren in der Küche ihres