So fordert die CDU in einem Antrag von der Stadtspitze ein Bekenntnis zum Stadion, was bereits im Vorfeld zu Verwerfungen zwischen Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geführt hatte. Während es die OB leid ist, zum x-ten Mal zu betonen, dass die altehrwürdige Arena nicht zur Diskussion steht, ärgert sich Heller darüber, dass Steinruck bereits Stellung dazu nahm, noch bevor der Ortsbeirat über den Antrag diskutiert hat.

Heller will Debatte im Keim ersticken

Zündstoff birgt auch der Antrag der Grünen für den Bau einer Kita an der Ecke Ernst-Reimann-/Von-Weber-Straße. Mit seinem Vorstoß, die Südwestwiese am Stadion für einen Kita-Bau ins Spiel zu bringen, scheiterte Grünen-Fraktionschef Jens Brückner am 13. Mai deutlich im Ortsbeirat. Am Mittwoch will er einen weiteren Anlauf für eine Kita am Stadion nehmen, weil in Süd 380 Kita- und Krippenplätze fehlen. Die Grünen stellen zudem einen Prüfantrag zum Bau einer Kita in der Böcklinstraße. Stadion, Sportpark, Vorgelände und Parkplätze sollen unangetastet bleiben, findet Heller. Das von der CDU geforderte Bekenntnis zum Stadion soll die Kita-Debatte daher im Keim ersticken.

Ausbau der Mundenheimer Straße im Blick

Ferner wird am Mittwoch die Planung zum Ausbau der Mundenheimer Straße zwischen Von-Weber-Straße und Adlerdamm vorgestellt. Es geht um mehr Mülleimer auf der Parkinsel, feste Stellplätze für E-Roller, die Grundschulsituation und Schülerzahlen in Süd. Falschparker in der Schützenstraße, das wilde Parken auf dem Hans-Klüber-Platz, eine Rattenplage am Danziger Platz, die Erneuerung des Radwegs in der Von-Weber-Straße und der Beginn der Planungen für die Grimmschule als Kindergarten und Hort sind weitere Themen.