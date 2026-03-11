Seit September läuft der Abriss eines einstigen Wahrzeichens Ludwigshafens. Am Anfang konnte man noch die Glasfront des Turms des Rathaus-Centers sehen, dann kam das Skelett zum Vorschein, danach knabberten kleine Bagger von oben herab das Gebäude immer kleiner. Seit Ende Januar hat die Arbeit ein sogenannter Longfront-Bagger übernommen – warum der so heißt, wird einem bei einem Blick auf die Baustelle schnell klar. Mittlerweile ist von der Bismarckstraße aus fast nichts mehr vom einst so hohen Turm zu sehen, bis Ende März soll der Turm und bis Juli das ganze Rathaus-Center verschwunden sein. Denn danach geht das Bauen gleich weiter, indem die ersten Arbeiten für die neue Helmut-Kohl-Allee beginnen. Auch deswegen musste das Rathaus-Center, das seit 2021 geschlossen ist, weichen. Der Abriss ist dabei ein vergleichsweise kurzes Kapitel im großen „City West“-Plan: Die neue Allee soll planmäßig Ende 2032 für den Verkehr freigegeben werden.