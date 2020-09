Ein 21- und ein 23-Jähriger sind laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr am Rathausplatz (Mitte) von einer Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 19 Jahren bedroht und danach körperlich attackiert worden. Ein 19-Jähriger drohte dem 21-Jährigen zunächst, griff ihm dann ins Gesicht, schubste ihn und sprühte mit Pfefferspray in dessen Richtung.

An Hüfte, Oberarm und Schulter getroffen

Unvermittelt kam dann ein 16-Jähriger hinzu und schoss mit einer Softair-Pistole auf den 21-Jährigen. Dieser wurde an Hüfte, Oberarm und Schulter getroffen und leicht verletzt. Gemeinsam mit seinem Begleiter rannte er davon, um sich ebenfalls zu bewaffnen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort, wurden jedoch kurze Zeit aufgeschnappt und kontrolliert. Sie wurden zur Polizeiinspektion gebracht, um ihre Personalien aufzunehmen.