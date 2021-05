Nach der Ablehnung eines neuen Rathauses im geplanten „Metropol“ auf dem Berliner Platz durch eine Mehrheit im Stadtrat fordert die FWG von der CDU, einen alternativen Standort für die Verwaltung zu benennen.

Die Freien Wähler hatten in der Rathausfrage weitere Gespräche mit dem „Metropol“-Investor Timon Bau bejaht, aber einen Aufschub des Baubeginns für das umstrittene Hochhausprojekt abgelehnt. Damit habe man einen Kompromiss zum Vorschlag der Stadtverwaltung gemacht, die dem Investor drei Monate Bauaufschub gewähren wollte. Doch die CDU habe diesen Kompromiss abgelehnt und Linke, Grüne sowie AfD hinter sich vereint. Nun müsse die Union einen neuen Standort für das Rathaus als Alternative präsentieren. Möglichkeiten hierfür gebe es nicht allzu viele, so Fraktionschef Rainer Metz.

Für die CDU war die Vorlage der Verwaltung keine Grundlage für die Diskussion über ein neues Rathaus, wie Fraktionschef Peter Uebel in der Stadtratsitzung am 3. Mai sagte. Erst einmal müsse unter anderem der Raumbedarf für die Verwaltung ermittelt werden und eine Bürgerbeteiligung stattfinden. Unterstützung bekam die Union von den Kritikern des „Metropol“ im Rat, die an die problematische Geschichte des Bauprojekts erinnerten, das seit sechs Jahren nicht vorwärts gekommen sei. Die Verwaltung wurde von der Stadtratsmehrheit beauftragt, erst einmal den Raumbedarf für ein Rathaus zu ermitteln. Geprüft werden soll bis zur Sommerpause außerdem, das ehemalige Kreissparkassengebäude, den Ex-Halberg-Verwaltungssitz und die Walzmühle bei der Suche nach Räumen für die Stadtverwaltung einzubeziehen.