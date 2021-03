Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat am Montag im Stadtrat angekündigt, dass sie Landrat Clemens Körner ( CDU) den Vorschlag für eine gemeinsame technische Infrastruktur für ein künftiges Rathaus beziehungsweise Kreishaus unterbreitet habe. Dies ließe sich bei getrennten Verwaltungen eventuell auch in einem Gebäude umsetzen, vorausgesetzt der Standort des Kreishauses bleibe Ludwigshafen, wofür es gute Gründe gebe. Über den Vorschlag habe sie auch das Innenministerium und die Aufsichtsbehörde ADD informiert. Körner wolle das Thema nun in den zuständigen Kreisgremien diskutieren. Wie berichtet, soll das Ludwigshafener Rathaus ab 2022 abgerissen werden. Die Standortsuche läuft noch. Gesamtkosten: rund 300 Millionen Euro. Der Rhein-Pfalz-Kreis zieht einen Standort im Landkreis in Betracht. Die Ludwigshafener FWG hatte zuletzt ins Spiel gebracht, ein gemeinsames Verwaltungsgebäude zu prüfen.