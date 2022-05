Da können die Politiker noch so viel erklären: Die Belastungen, die auf die Stadt zukommen, erreichen inzwischen absurde Dimensionen.

Rechnen wir mal zusammen: 80 Millionen für den Rathaus-Abriss, 300 Millionen für einen möglichen Neubau in Eigenregie. 90 Millionen für die neue Hochstraße Süd. 530 Millionen Euro für den Rückbau der Nordtrasse und den Bau der Stadtstraße. Das ergibt unterm Strich genau eine Milliarde Euro. Und noch ist unklar, wie viele Zuschüsse in welchem Ausmaß fließen, da können die Signale aus Mainz und Berlin noch so positiv sein. Selbst wenn die Förderung üppig sein sollte, wovon bei der aktuellen Krisenlage eher nicht auszugehen ist, bleibt ein immenser Betrag an Ludwigshafen hängen. Nicht zu vergessen: Die Stadt sitzt bereits auf einem Schuldenberg von unglaublichen 1,6 Milliarden Euro.

Der Punkt, an dem der interessierte Laie genervt aussteigt, ist längst überschritten. Sprich: Mittlerweile laufen die Erklärungen der Insider und Experten, warum etwas wieder mal teurer oder erst Jahre später fertig wird, ins Leere. So kapselt sich Politik immer weiter ab von denen, die sie eigentlich vertreten soll. Es ist nämlich schon zur Gewohnheit geworden, dass Dinge nicht mehr funktionieren und Kostenschätzungen von heute spätestens übermorgen überholt sind. Die Leute kapieren schlichtweg nicht mehr, warum etwas wie und oft schief läuft – viele bleiben daher der Wahlurne fern. Sie glauben nicht mehr daran, dass ihre Stimme zählt. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die man auch auf Bürgerforen nur bedingt einfangen kann.

