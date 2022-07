Die Stadt hat am Freitag kostenlos Bodendeckerpflanzen von einer Dachterrasse des Rathaus-Centers abgegeben. Die Nachfrage war groß. Viele Menschen kamen, um sich für ihren Balkon oder Garten ein grünes Erinnerungsstück an das Ludwigshafener Wahrzeichen zu sichern, das bis Ende 2025 abgerissen werden soll. Auszubildende der Stadtgärtnerei gaben die Sedum-Arten an die Bürger ab, die mit Eimern, Plastikkisten oder Tüten für den Abtransport gekommen waren. Sedum-Arten sind robust, unempfindlich gegen Frost oder Trockenheit. Der Grüne Kreis Ludwigshafen war mit einer Spendendose vor Ort, die sich füllte. Das Geld soll für das Projekt „Neue Bäume für die Stadt“ genutzt werden. Der Verein verteilte auch Broschüren, um für Spenden zu werben, die für mehr Grün in Ludwigshafen sorgen. Die Aktion kam bei gut an. „Dank den Mitarbeitern der Stadt, die ganz schön zu ackern hatten, an diesem heißen Tag“, meinte etwa Karin Bandomir aus Süd.

