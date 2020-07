[Aktualisiert: 14 Uhr]

Das Mannheimer Rathaus ist am Freitagmorgen um kurz nach 8 Uhr wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hielten sich zu diesem Zeitpunkt rund 60 Mitarbeiter der Stadtverwaltung in dem Gebäude in den Quadraten auf, das sie verlassen mussten. Die Polizei sperrte den Bereich um das Rathaus weiträumig ab. Ein Sprengstoffsuchhund wurde durch die Räume geführt. Das Tier schlug nicht an und so konnte Entwarnung gegeben werden. Die Beschäftigten kehrten an ihren Arbeitsplatz zurück. Die Ermittlungen zu dem Urheber der Drohung laufen. Die Polizei wollte aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details nennen. Von etwa 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr war wegen der Sperrung auch das Straßenbahngleis zwischen Paradeplatz und Kurt-Schumacher-Brücke gesperrt.

Mehrere Drohungen deutschlandweit

Mehreren Medienberichten zufolge sind am Freitag in mehreren deutschen Städten Rathäuser nach Bombendrohungen geräumt worden, so auch in Augsburg, Essen und Leipzig. „Ob ein Zusammenhang besteht, wird geprüft“, teilte ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage mit. Weitere Details zum Mannheimer Fall wollte er nicht nennen und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Drohung war laut Polizei am Freitagmorgen im Mannheimer Rathaus eingegangen, auf welchem Weg, ist bisher nicht bekannt.