Die Linksfraktion im Ludwigshafener Stadtrat lehnt den Vorschlag der Fraktion Grünes Forum und Piraten ab, die die Walzmühle als Domizil für die Stadtverwaltung ins Gespräch gebracht hat. Das Rathaus ist wie berichtet sanierungsbedürftig und soll möglicherweise sogar abgerissen werden. Die Linksfraktion plädiert dafür, nie wieder die gleichen Fehler wie beim alten Rathauskomplex zu machen, teilt Bernhard Wadle-Rohe mit. „Wir alle müssen Lehren aus den katastrophalen Vorgängen um das Rathaus-Center und seine grundlegenden architektonischen Fehlplanungen ziehen.“ Die Stadt dürfe nie wieder als Ankermieter mit Knebelverträgen einsteigen in ein Finanzkonstrukt, das die Gewinne privatisiere und die Verluste sozialisiere, so Wadle-Rohe. Eine architektonische Verzahnungen mit Hochstraßen scheide nach Ansicht der Linken ebenso aus wie eine Überbauung von Verkehrsknotenpunkten, Haltestellen und Stadtteilverbindung. Ein neues Rathaus sollte modernsten ökologischen und ökonomischen Ansprüchen genügen, fordert Wadle-Rohe. Neue Rathäuser sollten nicht in die Höhe, sondern in die Breite gebaut werden, zweckmäßig und bescheiden sein. Die Bevölkerung sollte in die Entscheidungsprozesse aktiv mit eingebunden werden.