Auf Initiative von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) leuchten die beiden oberen Stockwerke des seit Ende 2021 geschlossenen Ludwigshafener Rathauses seit Freitag bis auf Weiteres täglich von 19 bis 8 Uhr in den Farben der Ukraine. Hierfür wurden im 14. Stock gelbe und im 15. Stock blaue Leuchtbänder montiert. Die Beleuchtung ist weithin von allen Himmelsrichtungen aus zu sehen. Ein Probelauf am Donnerstagabend verlief laut Verwaltung erfolgreich. „Neben unseren Hilfsangeboten zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet möchten wir auch ein äußeres Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zeigen. Hierfür eignet sich unser über 70 Meter hohes Rathaus in exponierter Lage, das auch über eine Symbolkraft verfügt, hervorragend“, so Steinruck.