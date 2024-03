Die roten Schriftzüge des Rathaus-Centers sind schon seit einigen Wochen verschwunden. Nun ist der Rückbau der Fassade des 72 Meter hohen Rathaus-Turms gestartet. Am Wochenende wurde damit begonnen, die dunklen Lamellen des Technikgeschosses in der obersten Etage des Hochhauses zu demontieren. Die Klimaanlagen dahinter sind schon seit längerer Zeit beseitigt. Die jeweils sechs Meter hohen Teile der Außenverkleidung werden seit Samstag entfernt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird es einige Tage dauern, bis die 120 Lammellen-Elemente abmontiert und per Hebebühne und Kran auf die Erde transportiert werden. Der Wind darf dabei nicht zu stark wehen. Die über 1700 Glaselemente folgen in den kommenden Monaten. Bis Jahresende soll nur noch das Betonskelett des Turms stehen, das dann Stück für Stück abgetragen wird. Bis Ende 2025 soll das Rathaus verschwunden sein.