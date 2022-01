[Aktualisiert 14.20 Uhr ]Das Landgericht Frankenthal hat am Freitag die Klage des letzten verbliebenen Mieters im Rathaus-Center gegen die Stadt Ludwigshafen abgewiesen. Der Schuhmacher hat nach Auffassung der Richterin keinen Anspruch darauf, dass alle Haupteingänge zum Gebäude sowie ein bereits geschlossenes Brandschutztor geöffnet bleiben. Einen entsprechenden Eilantrag des Mieters hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankenthal zurückgewiesen.

Geklagt hatte Advar Tolu, Inhaber eines Schuhreparatur- und Schlüsseldienstes, der seinen Laden in dem seit Ende 2021 leerstehenden Center weiter betreibt. Der Abriss der Mall wird derzeit vorbereitet, alle anderen Mieter sind ausgezogen. Zwei von drei Haupteingängen zum Center hat die Stadt geschlossen, ebenso ein Brandschutztor, sodass ein Teil des Centers nicht mehr zugänglich ist. Der am nächsten zu dem Laden des Klägers befindliche Haupteingang ist noch geöffnet und an den geschlossenen Haupteingängen befinden sich Schilder, die auf diesen noch offenen Eingang hinweisen. Der Mieter wollte mit seinem Eilantrag erreichen, dass sämtliche Zugänge zum Gebäude wieder geöffnet werden, damit Kunden und Lieferanten seinen Laden besser erreichen.

Doch einen Anspruch darauf hat er nicht, urteilte die Zivilkammer. Das Ladengeschäft sei über die verbleibende Tür für die Kunden gefahrlos zugänglich. Die anderen Haupteingänge und das Brandschutztor müssten dagegen geschlossen bleiben, um Gefahren abzuwenden. Denn in dem nicht zugänglichen Bereich des Gebäudes fänden bereits Baumaßnahmen statt.

Die Stadt Ludwigshafen begrüßte das Urteil. Damit könnten nun die bereits begonnenen vorbereitenden Untersuchungen für den Abriss des Gebäudekomplexes wie geplant weitergehen. „Wir sind zufrieden, dass das Gericht damit Klarheit geschaffen hat und unser bisheriges Vorgehen unterstützt“, teilte die Verwaltung mit. Der Abriss des Rathaus-Centers sei ein zentrales Vorhaben, für den Rückbau der Hochstraße Nord und den Bau der Helmut-Kohl-Allee. „Wir werden nun mit dem Mieter auf der Basis der Entscheidung Gespräche führen“, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an. Die Stadt habe sich immer für eine einvernehmliche Lösung stark gemacht und sei auch weiterhin gesprächsbereit. Tolu zeigte sich enttäuscht über das Urteil. Er will seinen Laden weiterhin betreiben und zeigte sich ebenfalls gesprächsbereit. Die Entscheidung des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung beim Oberlandesgericht Zweibrücken eingelegt werden. Tolus Anwalt will nun prüfen, ob er Rechtsmittel einlegen wird.