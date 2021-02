Anfang Mai zieht das Reformhaus Escher aus dem Rathaus-Center in die Nachbarschaft des Schuhhauses Keller in der Ludwigstraße um. Das hat Geschäftsführer Joachim Escher auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Das Rathaus-Center soll zum Jahresende geschlossen und dann abgerissen werden. Das neue Ladenlokal sei schon fix und fertig, informierte Escher. Die Schaufenster sind bereits entsprechend plakatiert. Die neuen Räume in der Nähe des Berliner Platzes mit guter Anbindung an den ÖPNV habe er mithilfe der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) gefunden, lobte der Chef von mehr als 250 Mitarbeitern in 34 Reformhäusern im Südwesten die Unterstützung der Stadt. Das Haus sei gerade komplett renoviert worden und der Laden mit 170 Quadratmetern etwas größer als die Filiale im Rathaus-Center. „Alle Mitarbeiter ziehen mit um“, kündigte Escher an. Am 4. Mai soll das neue Reformhaus eröffnet werden.