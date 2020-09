Vor der Sondersitzung des Stadtrats (Montag, 15 Uhr, Pfalzbau), bei der die Stadtspitze um Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) eine Grundsatzentscheidung zur Zukunft des Rathauses anstrebt und ein Gesamtkonzept zur Hochstraßensanierung vorlegen will, zeichnet sich eine muntere politische Debatte ab. Insbesondere die CDU meldet nun erhebliche Zweifel bim Thema Rathaus an.

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Uebel betont: „Die Entscheidung braucht noch Zeit. Es sind viele Fragen noch nicht ausreichend beantwortet.“ Die CDU habe daher einen Katalog mit zwölf Fragen an die Verwaltung geschickt. Sie möchte erst Antworten bekommen, bevor die Fraktion einem Abriss des Rathausturms und einer Verlegung der Stadtstraßen-Trasse (dem Nachfolgebau für die Hochstraße Nord) zustimmen könne. Uebel: „Wir müssen sehr genau hinschauen, bevor wir Dinge festlegen und verändern.“ So müssten noch Aspekte wie Digitalisierung, die Stadt- und Verkehrsentwicklung sowie der Komplex Finanzen und Förderung berücksichtigt werden. Uebel ergänzt: Er sehe im Rathaus-Abriss und einer Verlegung der Stadtstraße, wodurch beim Hochstraßenprojekt zwei Jahre gewonnen werden könnten, „große Chancen“, aber zunächst müssten die Details geklärt werden.

FWG: Auch Walzmühle prüfen

Für die FWG signalisiert Rainer Metz Zustimmung für Steinrucks Konzept: „Die FWG tritt für eine Optimierung der Straßenführung der geplanten neuen Stadtstraße ein. Daher stimmt sie auch zu, dass das Rathaus am jetzigen Standort abgerissen wird.“ Allerdings schränkt Metz ein: „Über die Größe und den Standort oder die Standorte für ein neues Rathaus muss getrennt entschieden werden.“ Er plädiert dafür, die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie bei der Planung zu berücksichtigen. Metz verweist auf die BASF, die angesichts des Trends zu mehr Homeoffice auf ein neues Bürogebäude verzichtet. Daher möchte seine Fraktion, dass die Walzmühle als neuer Rathaus-Standort geprüft wird. Auch bei der Dimensionierung der Stadtstraße plädiert er für eine Überprüfung. Trotz der Sperrung der Hochstraße Süd sei es nicht zum zuvor erwarteten Verkehrschaos gekommen. Man müsse überlegen, wie die Verkehrswege angesichts des Homeoffice-Trends gestaltet werden sollen.

Grüne im Rat: Ökologie berücksichtigen

Für die Grünen im Rat sagt Gisela Witt, dass man einen Rathausneubau in der Nähe des jetzigen Rathausstandorts favorisiere. Es sei wichtig, hier eine Schnittstelle zwischen den Stadtteilen Mitte und Hemshof zu schaffen. Daher müsse dort auch Einzelhandel und Nahversorgung vorgesehen werden. Zur Größe des neuen Rathauses meint Fraktionssprecher Hans-Uwe Daumann: Es müsse so konzipiert werden, dass es „flexible Nutzungen“ erlaube und man auf „sich ändernde Bedarfe reagieren“ könne. Außerdem fordern die Grünen im Rat, das Thema Ökologie bei der Planung stärker zu berücksichtigen. Wegen des Trends zum Homeoffice müssten neue Verkehrsschätzungen erfolgen und in der Planung der Stadtstraße berücksichtigt werden.