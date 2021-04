Ein neues Rathaus auf dem Berliner Platz? In den Stadtratsfraktionen hat der Vorschlag von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montagabend gemischte Reaktionen ausgelöst. Erste Einschätzungen der Fraktionssprecher.

SPD: Viele Pluspunkte

Die Perspektive Rathaus statt „Metropol“ – für David Guthier bietet sie viele Pluspunkte. Der zentrale Berliner Platz, den normalerweise täglich über 40.000 Menschen bevölkern, habe die beste Anbindung an Bus und Bahn und sei damit das Zentrum klimafreundlicher Mobilität. Mit Blick auf die Erreichbarkeit des Rathauses sowie die Identifikation mit ihm sei der Platz die 1a-Lösung. Und: Am alten Standort hätte ein neues Rathaus frühestens ab 2030 gebaut werden können. Die jetzige Variante stärke die Entwicklung der City West ebenso wie jene der Innenstadt. „Wir wollen die Achse Berliner Platz/Ludwigstraße/Ludwigsplatz/Rheinallee für den Einzelhandel attraktiver machen“, so Guthier.

CDU: Gesamtkonzept nötig

Ein Gesamtkonzept hinsichtlich der Flächennutzung fordert Peter Uebel. Dass Timon Ersatzflächen fürs Rathaus anbiete, sei nichts Neues. „Es gab leider keine Information, in welchem Ausmaß Büroflächen angeboten werden.“ Außerdem sei die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt begrenzt. „Das Ganze muss in enger Absprache mit den Aufsichtsbehörden erfolgen.“ Immer noch nicht berichtet worden sei über die Notwendigkeit, den Rathausturm zugunsten einer verschwenkten Stadtstraße abzureißen, kritisiert er.

Grüne: Investor mogelt sich durch

„Wir haben damit gerechnet, jetzt ist es offiziell“, sagt Hans-Uwe Daumann zum OB-Vorschlag und merkt an: „Eigentlich müsste doch zuerst die Stadt ihre Anforderungen an ein Rathaus formulieren, was Funktionalität, Fläche, Arbeitsplätze der Zukunft, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit betrifft, bevor sie mit einem Investor verhandelt.“ Nun sei es wieder mal umgekehrt: „Der Investor kann mogeln und bluffen, so viel er möchte, am Ende wird er anscheinend belohnt dafür. Wäre schon früher unter der ehemaligen Stadtspitze mit offenen Karten gespielt worden, könnte am Berliner Platz schon ein gut geplantes Rathaus stehen.“

Forum: Eine Bankrotterklärung

Die Fraktion Grünes Forum und Piraten lehnt die „Metropol“-Variante vehement ab. „Hier soll mit öffentlichen Mitteln ein Hochhaus finanziert werden, dass niemand will. Offensichtlich ist das von Investor Günther Tetzner ins Auge gefasste Nutzungskonzept gescheitert. Für ihn ist das eine Bankrotterklärung. Im schlimmsten Fall droht uns eine Investitionsruine mitten auf dem Berliner Platz “, sagt Raik Dreher.

AfD: Vorschlag prüfen

„Etwas überrascht“ von dem OB-Vorschlag zu Beginn der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses wurde die AfD-Fraktion, berichtet Johannes Thiedig. „Wir treten eigentlich dafür ein, das neue Rathaus am alten Standort zu errichten. Wir werden uns den OB-Vorschlag genau ansehen, ihn prüfen und uns damit auseinandersetzen“, sagt er.

Die Linke: Grandios gescheitert

Bernhard Wadle-Rohe wertet das Angebot von Timon Bau als „grandioses Scheitern aller bisherigen ,Metropol’-Hochhaus-Pläne am Berliner Platz“. Der Investor sollte sich aus dem Projekt zurückziehen und der Stadt das Areal „zum Schnäppchenpreis“ zurückverkaufen. Nach der fast sechsjährigen Phase eines schwarzen Lochs habe der Ettlinger Geschäftspartner jeglichen Vertrauensvorschuss verspielt. Fazit: „Die Linke wendet sich entschieden gegen ein Hochhaus, in dem Rathausräume versteckt werden sollen.“

FWG: Unterstützen die Pläne

„Wir unterstützten die Pläne für einen Rathaus-Neubau am Berliner Platz sehr. Wir haben dies ja bereits selbst vorgeschlagen“, sagt Rainer Metz. „Daher werden wir jetzt das Ganze genau prüfen und konstruktive Vorschläge einbringen.“

FDP: Chance für die Stadt

„Auf den ersten Blick halte ich den OB-Vorschlag für eine gute Idee, der Einzelhandelsverband sieht darin eine große Chance für eine positiv Stadtentwicklung“, meint Thomas Schell. Allerdings seien noch viele Fragen offen, etwa mit Blick auf die Kosten oder die künftige Nutzung des bisherigen Rathaus-Standorts.