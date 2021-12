Standesamt, Bürgerservice und andere wichtige Stellen der Stadtverwaltung ziehen zwischen den Jahren vom Rathaus in das ehemalige Kreissparkassengebäude am Berliner Platz um. Dort finden die Bürger ab Januar eine neue Anlaufstelle.

Das Parkett im Trauzimmer bekommt noch einmal eine ordentliche Portion Öl, damit es schön glänzt. Am 4. Januar soll im angemieteten Gebäude in der Bismarckstraße die erste Trauung stattfinden. Nicht nur die Mitarbeiter des Standesamts, sondern auch des Bürgerbüros, der Rentenberatung und der Einbürgerungsstelle ziehen um.

Grund: Die Entkernung des Rathauses am Rathausplatz und dann der Abriss stehen bevor. Am 27. Dezember hat das Rathaus zum letzten Mal für die Bürger geöffnet. Ab dem 3. Januar müssen die Ludwigshafener, die beispielsweise heiraten oder in Rente gehen wollen, den Weg in die ehemalige Kreissparkassenfiliale am Platanenhain finden. Für die nächsten sieben Jahre befinden sich die Büros von etwa 65 Mitarbeitern in dem lichtdurchfluteten Gebäude , das die Stadt vom Mannheimer Projektentwickler Pro Concept angemietet hat.

Frisch renoviert

Am neuen Standort riecht es nach neuen Möbeln im Erdgeschoss des frisch renovierten Gebäudes. Die Bürostühle an den Arbeitsplätzen sind noch mit Schutzfolien bedeckt. Kämmerer und Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD) – unter anderem auch für die Bürgerdienste zuständig – führt in das helle Atrium, über dem sich eine hohe Glaskuppel erhebt. Rund um den großzügigen Innenraum sind 14 Serviceplätze angeordnet, die durch Schiebetüren zu erreichen sind. Mitarbeiter und Kunden sind durch Glaswände getrennt. Das sei den Erfahrungen mit Corona geschuldet und auch den gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit der Mitarbeiter, erklärt Raimund Kniel, Leiter der Bürgerbüros. Auch Matthias Fuchs, Leiter des Bereichs Bürgerdienste, und Oskar Veltman, Leiter des Standesamtes, freuen sich über viel Platz und zahlreiche neue Möbel im Stadthaus.

Hinter den Serviceplätzen hat Architekt Uwe Maue Backoffice-Bereiche einrichten lassen, die rund um das Atrium führen, sodass die Mitarbeiter die Kollegen in den Büros und an den Serviceplätzen schnell erreichen können, ohne den Kundenbereich durchqueren zu müssen. Anders als im alten Rathaus haben sie einen eigenen Eingang, sodass sie sich morgens nicht mehr durch die Warteschlangen kämpfen müssen. Eine barrierefreie Toilette, eine Rampe sowie ein Aufzug erleichtern auch Bürgern mit Handicap den Gang aufs Amt.

Umzug kommende Woche

Eine weiße Treppe mit breiten Stufen führt in den ersten Stock. Hier hängen noch vor jedem Zimmer Zettel mit dem Grundriss des Zimmers. Sie sollen den Möbelpackern zeigen, wo Tische, Schränke und Stühle hinsollen. Die Mitarbeiter der Rentenberatungsstelle und der Einbürgerungsstelle bekommen wie die Kollegen von den Bürgerdiensten neue Möbel, nehmen anders als die Mitarbeiter, die das Erdgeschoss beziehen werden, jedoch einige Stücke aus dem alten Rathaus mit. Einige stabile Schränke im ersten und zweiten Stock stammen noch von der Sparkasse.

Zwischen den Jahren heißt es für die Verwaltungsmitarbeiter Ordner, Formulare und Stempel in die Umzugskartons im Rathaus einzupacken und in der Bismarckstraße ein neues Plätzchen für sie finden. Wo soll der Gummibaum hin? Wohin mit der Kaffeemaschine? Darüber müssen sie sich in den kommenden Tagen einig werden. Spannend ist auch, ob die EDV Anfang Januar gleich problemlos funktioniert. Die neuen Stühle für die Trauzimmer stehen schon in Stapeln vor der Tür bereit. Am 4. Januar kann das erste Paar hier den Bund fürs Leben schließen. Nicht für immer – erst einmal bis 2028 – kommt ein Teil der Verwaltung hier unter. Bis dahin dürfte auch feststehen, ob es ein neues Rathaus geben wird.