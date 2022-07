Im Zuge des anstehenden Rathaus-Abrisses entnehmen Auszubildende des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) die Pflanzen auf den Dachterrassen und stellen diese am Freitag, 22. Juli, zwischen 10 und 11 Uhr, für die Bürger kostenlos am Fuße der Außentreppe in der Bismarckstraße zur Verfügung. „Werden diese in einem Garten oder in einem Kübel auf dem Balkon wieder eingepflanzt, leisten wir einen kleinen Klimabeitrag im Sinne eines nachhaltigen, ressourcenschonenden Umgangs mit Pflanzen“, teilt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mit. Bei den zu verschenkenden Pflanzen handelt es sich um Stauden, Gräser und Sedumarten. Sie seien gegen Frost und Trockenheit unempfindlich und kommen laut Stadt mit einem geringen Nährstoffangebot aus. Interessierte werden gebeten, Behältnisse zum Abtransport mitzubringen. Es werde eine Spendendose für den Grünen Kreis aufgestellt.