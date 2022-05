Wer sich über den Abriss des Rathaus-Centers samt Rathausturm informieren möchte, ist hier richtig: Im Info-Punkt der Stadtverwaltung Ludwigshafen im ehemaligen Café Palazzo, Rathausplatz 20. Lilafarbene und grüne Schilder weisen auf dem Rathausplatz den Weg zu seinem Eingang. Ein Mitarbeiter der Bauprojektgesellschaft (BPG) Ludwigshafen beantwortet dort Fragen zu dem Großprojekt, so die Verwaltung. In dieser Woche ist der Info-Punkt am Dienstag, 17. Mai, und Mittwoch, 18. Mai, jeweils von 13 bis 16 Uhr, geöffnet. Ab 23. Mai gelten wieder die regulären Öffnungszeiten von montags bis donnerstags, jeweils 13 bis 16 Uhr.