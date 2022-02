Die Schadstoffuntersuchungen im geleerten Rathaus-Center laufen noch. Laut Stadtverwaltung wurden die Deckenverkleidungen im Einkaufszentrum abgenommen. Geprüft werde, ob Dämm- und Füllstoffe PCB und Asbest oder weitere schädliche Substanzen beinhalten. Dies sei wichtig, um die Entsorgung im Zuge der Abrissarbeiten zu planen und bis zur Jahresmitte an eine Firma vergeben zu können, sagte Björn Berlenbach vom Tiefbauamt am Montagabend im Stadtrat. Die behördliche Genehmigung für den Rückbau des Rathaus-Centers liege mittlerweile vor. Nach der Rodung der Grünflächen um das Areal wird ein Bauzaun errichtet. „Das geht jetzt Schlag auf Schlag“, so Berlenbach.