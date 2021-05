Mehrere Verkehrsthemen stehen für den Ortsbeirat Oggersheim am Donnerstag auf der Tagesordnung, unter anderem zu Parkplatzfragen. Die SPD beantragt zudem ein zeitlich begrenztes Durchfahrtsverbot in der Gustav-Stresemann- und der Von-Stein-Straße, um den Verkehr dort vor allem während der Pendlerzeiten am Morgen und späten Nachmittag zu reduzieren. Außerdem fragt die Fraktion nach einem Sachstand zu den Bauarbeiten an der Schillerschule. Die Grünen haken erneut wegen einer Beleuchtung der Fußwege im Gewerbegebiet Westlich B 9 nach. Die Videokonferenz-Sitzung am Donnerstag beginnt um 15 Uhr und wird für interessierte Bürger in den Stadtratssaal im Rathaus (Innenstadt) übertragen.