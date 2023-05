Überwiegend Verkehrsfragen bestimmen die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Oggersheim mit 15 Tagesordnungspunkten am Donnerstag, 1. Juni, 15 Uhr, im Rathaus, Schillerplatz. Neben der Einwohnerfragestunde und dem Bericht von Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) geht es etwa um verkehrsberuhigende Maßnahmen in Form von Einbahnstraßenregelungen, um die Verkehrssituation vor der Trauerhalle am Albin-Fleck-Platz, um ein Halteverbot Am Weidenschlag sowie Geschwindigkeitskontrollen in der Comeniusstraße. Ein Antrag beschäftigt sich mit der Flächenausweisung für Graffiti, ein anderer mit der Nutzung der Turnhalle Schillerschule für Sportvereine.