Überwiegend Verkehrsfragen stehen im Blickpunkt am Dienstag, 16 Uhr, bei der öffentlichen Sitzung in Hybridform des Friesenheimer Ortsbeirats. Die Versammlung kann im Stadtratssaal des Rathauses unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln verfolgt werden.

Neben dem Bericht von Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) geht es unter anderem um die Bebauungspläne „Südlich Carl-Clemm-Straße“ und „Neuwiesenstraße“, den Zustand des Concordia-Parkplatzes sowie um die Umwidmung von Straßen in Einbahnstraßen. Die Einführung einer Tempo-30-Zone in der Ebertstraße, die Installation einer Solaranlage auf dem Dach der Luitpoldschule, das Parken vorm Gemeindehaus, der barrierefreie Umbau der Linie-10-Haltestelle am Ebertpark sowie die Einführung einer generellen Geschwindigkeitsregelung zur Einhaltung der Nachtruhe sind weitere Themen.

Ex-Tankstelle in Sternstraße: Wie geht’s da weiter?

Außerdem ist der Sachstand zum Grundstück der ehemaligen Tankstelle in der Sternstraße einer von insgesamt 26 Tagesordnungspunkten.