Zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Kommunalwahl versammelt sich der Ortsbeirat Friesenheim am Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr, im Gemeindehaus, Luitpoldstraße 48. Erster Tagesordnungspunkt ist die Ernennung des neuen Ortsvorstehers Thorsten Ralle (56, CDU). Er hatte sich am 23. Juni bei der Stichwahl knapp gegen Eva Kraut (67, SPD) durchgesetzt. Im Anschluss werden die Ortsbeiratsmitglieder verpflichtet und Ralles Stellvertreter gewählt. Ralle folgt auf Günther Henkel (66, SPD), der nach zehn Jahren im Amt nicht mehr angetreten war. Zudem werden ein Antrag der SPD (zur Schranke hinter dem Zugang von der Sternstraße zum Ebertpark) sowie eine Anfrage der Fraktion FWG/Grüne zu den Planungen fürs 100. Jubiläum des Ebertparks im Jahr 2025 behandelt. Die neue Sitzverteilung im Ortsbeirat sieht so aus: CDU 5, SPD 4, FWG 3, Grüne 2, FDP 1.