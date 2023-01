Die SPD weist die Rassismusvorwürfe der Grünen gegen den Friesenheimer Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) zurück. Die Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage. Auch die generelle Kritik an der Gestaltung der Neujahrsempfänge in den Stadtteilen sei unberechtigt.

„Der Vorwurf gegen Günther Henkel ist absurd und die Art eines derartigen öffentlichen persönlichen Angriffs auf einen ehrenamtlich sehr engagierten Ortsvorsteher überrascht mich“, sagt der Vorsitzende der SPD Ludwigshafen, David Guthier. Der Ortsvorsteher hatte in seiner Neujahrsrede die Bürger dazu aufgerufen, Häuser nicht an aggressive Kaufinteressenten mit Migrationshintergrund zu verkaufen. Er habe mit seinem Appell nicht generell den Verkauf von Häusern an Migranten gemeint, stellte Henkel später klar. Es gehe um Clans, die in Friesenheim Fuß fassen und vermehrt Häuser kaufen würden, um sie in Monteursunterkünfte umzuwandeln. Im Stadtteil gebe es mittlerweile über 30 illegale Unterkünfte. Und es gebe deshalb Probleme mit Lärm, Müll und Parkplätzen – wie in anderen Stadtteilen auch. „Ich habe gesagt: Leute, schaut hin, an wen ihr verkauft“, erläuterte er im Nachgang.

„Seine Formulierung auf dem Neujahrsempfang war unglücklich gewählt. Das habe ich mit ihm auch besprochen. Allerdings weisen wir deutlich darauf hin, dass Günther Henkel dies unmittelbar im Rahmen der Veranstaltung korrigiert hat“, sagt SPD-Chef Guthier. Zu diesem Zeitpunkt sei grüne Stadtratsfraktionschef Hans-Uwe Daumann aber bereits nicht mehr anwesend gewesen. Daraus, ohne das direkte Gespräch mit Günther Henkel gesucht zu haben, einen Rassismus-Vorwurf öffentlich zu machen, entbehre jeder Grundlage. „Anstatt medial zu skandalisieren, wäre es besser gewesen, die Grünen hätten sich direkt mit Günther Henkel ausgetauscht – insbesondere auch zur schwierigen Sachproblematik“, meint auch der SPD- Bundestagsabgeordnete Christian Schreider, der stellvertretender Ortsvorsteher in Friesenheim ist. „Henkel wollte nicht mehr, als für einen Missstand sensibilisieren, der viele Bürger bewegt – denn überbelegte Monteursunterkünfte schaffen menschenunwürdige Zustände. Damit sprach er nicht nur vielen Friesenheimern aus der Seele. Damit sollten sich die Grünen beschäftigten“, sagt Schreider: „Klar ist: Ich kenne Günther Henkel seit langem als weltoffenen Menschen, dem Diskriminierung schon aus familiären Gründen mehr als fern ist“, stellt Schreider klar und spielt damit darauf an, dass Henkel mit einer Migrantin verheiratet ist.

„Migranten willkommen“

Zur generellen Kritik der Grünen an der Ausgestaltung der Neujahrsempfänge, es würden zu wenige Migranten miteinbezogen, ergänzt Guthier: „Ich hatte dieses Jahr und vor der Pandemie über viele Jahre hinweg in zahlreichen Stadtteilen die Möglichkeit, die Neujahrsempfänge der Ortsvorsteher, egal welcher politischen Couleur, zu besuchen. Bei allen Empfängen wird unterschiedlichen Vereinen und Organisationen aus den Bereichen Kultur, Sport und Fasnacht die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Migrantinnen und Migranten sind selbstverständlicher Teil dieses Vereinslebens, bringen sich vielfach dort ein und sind so auch bei den Empfängen dabei.“ Alle Ortsvorsteher seien gegenüber Initiativen und Vereinen sehr offen, die sich in diesem Rahmen neu einbringen wollten und auf sie entsprechend zugehen. Die Kritik der Grünen an der Ausgestaltung sei daher nicht nachvollziehbar. „Migranten möchten als gleichberechtigte Bürger behandelt werden – Extra-Einladungen wären das Gegenteil dessen“, meint Guthier.