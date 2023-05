Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rassismus, weiße Privilegien und Ausgrenzung überwinden – das ist das hochaktuelle Ziel des Clubs „(Exit) Happyland“ des Jungen Nationaltheaters Mannheim. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Sandra Regina Oliveira und Schauspieler Sebastian Reich entstand ein Film. Er hat am Samstag im Netz Premiere.

Happyland. So heißt in Tupoka Ogettes gleichnamigem Buch der Zustand, in dem weiße Menschen leben, bevor sie sich aktiv und bewusst mit Rassismus beschäftigen. Ob die Mannheimer