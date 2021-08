Die afrodeutsche Ivie, freundschaftlich „Schoko“ genannt, wohnt mit ihrer besten Freundin Anne in Leipzig. Plötzlich steht ihre Berliner Halbschwester Naomi vor der Tür und konfrontiert sie mit dem Tod des gemeinsamen Vaters und dessen anstehender Beerdigung im Senegal. Während sich die Geschwister langsam näherkommen, stellt Ivie zunehmend nicht nur ihren schokoladigen Spitznamen, sondern auch ihre Kultur und ihr Selbstbild infrage. Gut unterhaltender Film, der es versteht, ein ernstes Thema, stereotype und rassistische Zuschreibungen, humorvoll aufzuarbeiten. Startet am 16. September in den Kinos und genau einen Tag vorher beim Festival.

Spielzeiten

Mittwoch, 15.9., 17 Uhr

Donnerstag, 16.9., 14 Uhr

Freitag, 17.9., 17 Uhr

Samstag, 18.9., 14.45 Uhr