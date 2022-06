Die Gruppe Ludwigshafen/Frankenthal des Internationalen Rasse-Jagd-Gebrauchshundeverbands veranstaltet am Sonntag eine Sonderschau für alle Rassehunde in der Gartenstadt beim VSK Germania (Heuweg 144). Jeder Rassehund mit Ahnentafel, gleich welcher Vereinszugehörigkeit, werde bewertet. Eine Anmeldung ist nur am Ausstellungstag möglich. Die Grundbewertung ist von 10 bis 13 Uhr. Ab 14 Uhr folgt die Siegerausscheidung. Championate werden in einer offenen Klasse und in einer Jugendklasse vergeben. Nähere Infos bei Werner Guth, Telefon 06233 24093.