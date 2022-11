Einen beträchtlichen Sachschaden von geschätzt 60.000 Euro hat ein Autofahrer am Donnerstagabend in Friesenheim verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 25-Jährige gegen 19.20 Uhr in der Sternstraße auf ein plötzlich vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Er soll deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein und hat vermutlich deshalb nicht mehr abbremsen können, als der Wagen vor ihm eingebogen war.

Dieses Verhalten erhärtet für die Polizei den Verdacht eines verbotenen Autorennens und erfüllt den Tatbestand des sogenannten „Rennen gegen sich selbst“. Ein entsprechender „Renn-Paragraf“, der nicht nur illegale Rennen konkurrierender Fahrer sanktioniert, ist 2017 neu ins Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Verletzt wurde bei dem Manöver niemand. Wagen und Führerschein des 25-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0621 963-2222 oder Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.