Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Ludwigshafen muss nach einer rasanten Fahrt wohl noch einmal die Fahrschule besuchen. Zu dieser Einschätzung kommt die Polizei nach einer Verkehrskontrolle am Freitag: Dabei war der 18-Jährige gegen 12 Uhr einer Zivilstreife auf der A 650 aufgefallen. Der junge Mann war im 90er-Bereich mit seinem BMW mit Tempo 151 unterwegs. Selbst nach Abzug der Toleranz bleibt laut Polizei bei einer Nettogeschwindigkeit von Tempo 143 noch eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 53 Kilometern pro Stunde. Der 18-Jährige muss nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro zahlen und mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Außerdem bekommt er zwei Punkte im Flensburger Strafregister. Da der Fahranfänger sich noch in der Führerschein-Probezeit befindet, wird wohl auch noch ein Besuch eines Aufbauseminars für Fahranfänger – umgangssprachlich Nachschulung – angeordnet, so die Polizei.