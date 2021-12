Die Polizei hat am Dienstagabend einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 19-Jährige saß hinter dem Steuer eines 5er-BMW und war gegen 20 Uhr auf der A650 in Richtung Innenstadt unterwegs. Der junge Mann fiel einer Zivilstreife der Polizei auf, die in einem Videofahrzeug hinter ihm fuhr. Wo Tempo 90 erlaubt war, wurde der BMW mit 163 Stundenkilometern gemessen. Der BMW-Fahrer wurde anschließend im Stadtgebiet gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige erst seit März 2021 im Besitz eines Führerscheins ist. Wegen der Überschreitung der Geschwindigkeit um 73 Stundenkilometer wird dem jungen Mann nun eine vorsätzliche Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften vorgeworfen und er muss nun mit einer Geldbuße in Höhe von 1400 Euro, einem Fahrverbot von drei Monaten und einer Nachschulung rechnen, so die Polizei.