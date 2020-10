Ein unbelehrbarer 39-Jähriger muss mehrere Monate ohne eigenes Auto auskommen: Der Mann überholte nach Polizeiangaben mit seinem Golf am Freitag gegen 18 Uhr eine Zivilstreife auf der A 650 mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Der Raser wurde dann in Höhe der Ludwigshafener Niederfeldsiedlung bei erlaubten 90 Stundenkilometern mit Tempo 179 gemessen. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Stadt gab er an, dass er bereits sieben Punkte beim Fahreignungsregister in Flensburg habe. Ihn erwarten nun wegen der vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Bei acht Punkten gilt der Betroffene unwiderlegbar als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen. Ihm wird daher die Fahrerlaubnis entzogen. Eine neue Fahrberechtigung darf frühestens nach Ablauf von sechs Monaten erteilt werden, sofern der Betroffene nachgewiesen hat, dass er wieder zum Autofahren geeignet ist. Dieser Nachweis erfolgt durch eine positive medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU).