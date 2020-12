Am Mittwochmittag ist die Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt, ausgerüstet mit einer geeichten Videomessanlage, auf der Autobahn 650 auf einen Wagen mit Mannheimer Kennzeichen aufmerksam geworden, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Laut Polizei ergab eine erste Geschwindigkeitsmessung eine Geschwindigkeit von 187 km/h bei erlaubten 90 km/h. Im weiteren Verlauf der A 650 ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 130 km/h begrenzt. Hier wurde der Raser mit 201 km/h gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 38-jährige Fahrer aus der Quadratestadt an, dass er erst seit 2019 wieder im Besitz der Fahrerlaubnis sei, die ihm längere Zeit zuvor entzogen worden war. Ihn erwartet nun wegen der vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften eine Geldbuße in Höhe von mindestens 1200 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.