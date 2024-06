Über 130 Mannschaften waren beim Handball-Rasenturnier der TuS Neuhofen am Start. Allein am Samstag spielten über 74 Teams um den Sieg.

Das traditionelle Handball-Rasenturnier der TuS Neuhofen wurde in diesem Jahr vom 5. bis 9. Juni im Sportzentrum der Gemeinde ausgetragen. Der eigentliche Termin in der Fronleichnamswoche erwies sich heuer als ungeeignet, da er in den Pfingstferien lag. Die Rekordmenge an Anmeldungen für die Vereinsturniere zeigt, dass dies der Beliebtheit der Veranstaltung nicht schadete. „Mit über 130 Mannschaften gab es einen Anmelderekord, so viel wie noch nie“, zeigte sich Patrick Hauck von der Turnierleitung hochzufrieden. Hinzu kamen 16 Hobbymannschaften des „Jedermannturniers“, die an drei Abenden um den Turniersieg spielten. Der größte Turniertag war der Samstag, an dem 74 Mannschaften auf den bis zu acht Spielfeldern in den einzelnen Altersklassen aufliefen. Auch am Sonntag kam bei bestem Wetter eine tolle Turnieratmosphäre auf, 45 Mannschaften und ihre Fans waren gleichzeitig anwesend.

Abteilungsleiter Stefan Winkler betonte, dass eine solch große Veranstaltung nicht nur einer langfristigen Planung, sondern auch zahlreicher Helfer bedürfe. Über 250 Vereinsmitglieder hatten sich engagiert: Von den Kleinsten, die mit den Kreidekarren für die Spielfeldlinien auf dem Rasen sorgten, bis zum fünfzehnköpfigen Planungsteam, das die Veranstaltung seit einem Jahr vorbereitet hatte, waren alle im Einsatz, manche fast rund um die Uhr. „Für uns als Handballabteilung ist die Turnierwoche die wichtigste Veranstaltung des ganzen Jahres, hier begegnen sich Alt und Jung, Klein und Groß, Aktive und Ehemalige, die zum Teil von weit her anreisen“, erklärte Stefan Winkler.