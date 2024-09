Einen Raser der besonderen Art hat die Polizei am Mittwochnachmittag auf der A5 bei Heidelberg gestoppt. Dort war ein Radlader mit maximaler Höchstgeschwindigkeit unterwegs, so die Beamten in einer Mitteilung. Das Problem: Die Höchstgeschwindigkeit von Radladern liegt bei 20 Kilometern pro Stunde, weshalb der Fahrer sich auch entschieden hatte, den Standstreifen zu benutzen.

Während die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Mannheim den Schaufellader absichern und auf Höhe von Dossenheim herunterleiten konnten, staute sich der Verkehr kurzzeitig. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrer gutgläubig seinem Navigationsgerät gefolgt war, dass ihn auf dem Weg nach Dossenheim über die Autobahn geleitet hatte.

Glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer durch die Irrfahrt gefährdet, so die Polizei.